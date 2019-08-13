شاشة الهاتف +Galaxy Note 10 تحصل على التقييم +A من فريق DisplayMate

فاطمة أيت طالب - دبي - حطم الهاتف Galaxy S10 العديد من الأرقام المتعلقة بالشاشات في إختبارات DisplayMate، ولكن هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة حطمت 12 رقمًا قياسيًا متعلقًا بالشاشات مع تحسينات عديدة على مستوى الأداء والجودة.

حصدت شاشة الهاتف +Galaxy Note 10 رقم قياسي جديد على مستوى دقة الألوان والتباين ودقة مقياس الكثافة. تتأكد الإدارة التلقائية للألوان من إستخدام نظام الألوان الصحيح أثناء عرض المحتوى، لذلك لا داعي للقلق بشأن أوضاع الشاشة التي ينبغي عليك إستخدامها. إذا كنت ترغب في تحديد الوضع يدويًا، فإن DCI-P3 Natural يتيح لك الحصول على الألوان المطلقة 0.4 JNCD. تعد شاشة +Galaxy Note 10 من أوائل شاشات الهواتف الذكية التي تغطي التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100 في المئة بفضل ما يُطلق عليه ” Deep Red OLED “. الوضع sRGB Natural Mode يؤدي أيضًا إلى التحقق من دقة الألوان المطلقة JNCD 0.4، ويُستخدم هذا الوضع بشكل شائع للصور ومقاطع الفيديو من الكاميرات والتلفزيونات والمحتويات الأخرى.

شاشة الهاتف +Galaxy Note 10 تعتبر أكثر إشراقًا من أي وقت مضى أيضًا. مع تشغيل وضع Hight Brightness Mode، يصل سطوع الشاشة إلى 778 شمعة مع شاشة بيضاء بالكامل، وهو الأمر الذي يجعلها تتغلب على شاشة الهاتف Galaxy Note 9 بنسبة 10 في المئة. وبالنسبة لسطوع الذروة، فهو يبلغ 1308 شمعة، هو ما يُعتبر رقمًا قياسيًا جديدًا.





زوايا المشاهدة ليست مثالية تمامًا. مقدار تحول اللون الأبيض في زاوية 30 درجة هو 2.8 JNCD، وهو رقم صغير بما يكفي لدرجة أنك لن تلاحظه على الأرجح، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن Galaxy S10 سجل 0.7 JNCD في هذا المقياس. تفقد كلتا الشاشات أقل بقليل من 25٪ من سطوعها عند عرضها بزاوية 30 درجة. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول شاشة الهاتف +Galaxy Note 10 وكذلك الأرقام القياسية الجديدة التي حصدتها على الموقع الرسمي لمختبر DisplayMate إنطلاقًا من هذا الرابط هنا.