عائدات آبل من الأجهزة القابلة للإرتداء ستتخطى عائداتها من Mac و iPad بحلول العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد، فيبدو عائدات شركة آبل من مبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء والتي تشمل AirPods و Apple Watch ستتخطى عائدات الشركة من مبيعات الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية بحلول نهاية العام المقبل.

على الرغم من أن شركة آبل لا تكشف علنا عن مقدار العائدات التي حصدتها أجهزتها القابلة للإرتداء، فقد أوضحت مؤسسة Above Avlon المتخصصة في بحوث السوق أنها تتوقع ذلك بناءً على النموذج المالي للشركة وبيانات المبيعات الإجمالية. ووفقا Neil Cybart، فيبدو أن شركة آبل تمكنت من 70 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للإرتداء خلال عام، وأن هذا القسم ينمو بمعدل يتراوح بين 55 في المئة و 60 في المئة على أساس سنوي. ومن حيث إجمالي المبيعات، فقد أصبحت الأجهزة القابلة للإرتداء تمثل الآن واحدة من أصل خمس منتجات تبيعها شركة آبل.

يٌقدر نمو سماعات AirPods اللاسلكية على وجه الخصوص بـ 80 في المئة. وتستفيد شركة آبل أيضًا من الأسعار المرتفعة لكل من AirPods و Apple Watch.

وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى مقدار التغير في الإيرادات بين الربع الثالث من العام 2018 والربع الثالث من هذا العام، يعتقد المحللون بأن الأجهزة القابلة للإرتداء من آبل تحتل المرتبة الثانية بعد قسم الخدمات الذي تبلغ إيراداته 1.2 مليار دولار أمريكي. وبالمضي قدمًا في هذا التقرير، فهو يتوقع أن تعزز شركة آبل سيطرتها على سوق الأجهزة القابلة للإرتداء بفضل قاعدة المستخدمين الهائلة وشعبيتها.