هذه أغلى سيارة في العالم للعام 2019!

عشق السيارات والشغف بها يشغل أغلب سكان الأرض؛ المركبات تشي بالترف والرفاهية، ما يجعل من كثيرين يرغبون في الحصول على الأكثر عظمةً وفخامةً بينها، وفي هذا الإطار أصبحت شركات السيارات العالميَّة تتنافس في صنع السيارات الأحدث والأفخم لترضي جمهورها.

وتعدُّ Bugatti La Voiture Noire (بوغاتي السيارة السوداء) السيَّارة الأغلى في العالم، التي قد يصل سعرها إلى 19 مليون دولار، فهي أكثر من مجرَّد سيارة، إنَّها تحفة قائمة بذاتها، وهي تتمتَّع بتصميم فريد. وكانت بوغاتي أبهرت الجميع خلال عرضها للمرَّة الأولى، في "معرض جنيف للسيارات" خلال العام الجاري.

للسيارة هيكل أسود لمَّاع من الخارج، مصنوع من الـ"كاربون فايبر"، وعند النظر إليها من الخلف سيشعر الناظر أنه يرى وحشًا، بفضل المصابيح الانسيابية الممتدة، ومُشتِّت الهواء الهجومي، وخوارج العادم ذات الستِّ فتحات. وتتميز السيارة السوداء بإطاراتها العريضة، ومحرك W16 المستوحى من سيارة بوغاتي تشيرون، وهو بسعة 8 ليترات، بالإضافة إلى أربعة شواحن توربينية تولِّد قوة 1479 حصان، وعزم دوران يصل إلى 1600 نيوتن في المتر. Advertisements

قبل عام 2019، استحقَّت سيَّارة "كوينيجسيج سي سي أكس ترافيتا" Koenigsegg CCXR Trevita عن جدارة المرتبة الأولى كأغلى سيارة في العالم، متفوقة على كل مثيلاتها، وهي مُسعَّرة بـ 4.8 مليون دولار أمريكي. ويشتهر هيكل Koenigsegg المرئي بتكوُّنه من ألياف الكربون الأبيض، ممَّا يضيف إليها التفرد والكمال، مع جناح خلفي مزدوج من الكربون، ونظام عادم inconell، ومكابح من السيراميك الكربوني مع نظام ABS، ووسائد هوائية، وتغيير المجذاف، ومجموعة أجهزة Chrono، ونظام المعلومات والترفيه، ونظام مراقبة الإطارات، ونظام الرفع الهيدروليكي. أغلى 10 سيارات في العالم 2019