شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالكة "وورد بريس" تستحوذ على منصة "تمبلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة Automattic المطورة لمنصة التدوين الشهيرة "وورد بريس" على منصة التدوير "تمبلر" المملوكة لشركة ياهو والمملوكة بدورها لشركة فرايزون، حيث قررت الأخيرة بيعها وبيع كل أصولها إلى شركة Automattic.

وبحسب ما جاء فى المدونة الرسمية لتمبلر، فلم يتم الكشف فى الوقت الحالى عن قيمة الصفقة، مع ملاحظة أن ياهو كانت قد استحوذت على تمبلر بمليار دولار، إذ تشير بعض المصادر إلى أن قيمة الصفقة الجديدة تأتى بقيمة أقل من 20 مليون دولار بكثير، وهو ما يعنى خسارة كبيرة لشركة ياهو.

وتعتبر منصة تمبلر ذات تاريخ مميز فى مجال التدوين، والذى يختلف عما تقدمه "بلوجر" أو "وورد بريس"، وقد كان يلقى شعبية كبيرة بين المستخدمين الشباب، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر الصور المتحركة، فيما كانت العديد من التقارير السابقة قد أشارت إلى رغبة فرايزون فى ببيع منصة تمبلر، ومن الواضح أن من بين مختلف أصول ياهو، تعتبر تمبلر خدمة غريبة عنها وتناسب أكثر أن تتواجد بين منتجات شركة أوتوماتيك إضافة لوورد بريس.