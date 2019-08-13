شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السرير هيرتب نفسه والدولاب هيقترح اللبس.. اعرف شكل البيوت فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور العديد من التساؤلات بأذهان المهتمين بمجال التكنولوجيا، حول شكل المنازل فى المستقبل، خاصة مع التطور والتقدم الذى نشهده الآن، إذ يعتريهم الفضول حول الطريقة التى سنعيش بها بعد عدة سنوات وسط هذا الكم من الأجهزة الذكية، لذا نستعرض فيما يلى مواصفات المنازل بحلول عام 2040

غرفة الجلوس:

داخل غرفة الجلوس سيكون هناك العديد من وسائل التكنولوجيا، بدءًا من الكرسى والأريكة المزودين بجهاز تدليك، وحتى التليفزيون بعرض الحائط، المزود بخاصية العالم الافتراضى التى تجعلك تشعر أنك جزء من الفيلم، بالإضافة إلى أجهزة الصوت، التى ستوزع على الحوائط والكراسى، ليزيد اندماج الشخص للفيلم المشاهد.

المكتب:

مع تقدم تقنية الـ3D سيحتوى المكتب المنزلى على ملفات ذكية إلكترونية، بدلاً من الملفات العادية، كما من المتوقع أن تظهر نظارات وعدسات تمكن الناس من التواصل عبر الانترنت بواقعية أكبر.

غرفة النوم:

ستدعم غرف النوم بسرير ذكى يرتب نفسه بنفسه دون تدخل الإنسان، والذى يقوم أيضًا بقياس نبضات القلب، ومتابعة عملية التنفس أثناء النوم، كما سيكون هناك دولاب الكترونى يمكنه تقديم اقتراحات عن أحدث صيحات الموضة، والملابس الملائمة فى ارتدائهم معًا.

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المطبخ:

سيحتوى المطبخ، على مائدة تكنولوجية تقوم بمتابعة حالة الطقس، لتخبرك بإمكانية وضع الطعام خارج الثلاجة فى هذا الوقت أم لا، كما ستتواجد ثلاجة يمكنها متابعة جودة الطعام واقتراح الطعام الأكثر نضوجاً، مع التخلص من الأطعمة الفاسدة.

الحمام:

ستشهد الحمامات وسائل تكنولوجية جديدة، تجعلك تتمتع بصحة أفضل، وهذا عن طريق تقديم النصائح الطبية بعد تحليل التكنولوجيا للبول والبراز، كما ستساعدك على عدم لمس أى شىء بعد استخدامك للحمام، عن طريق قيامك بفتح وغلق كل شئ عن طريق الأوامر الصوتية.

وستضم مرأة الحمام تقنيات جديدة تقدم مجموعة من النصائح حول أنواع المكياج الجديدة، وأيهم أفضل للمستخدم.