شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أجهزة أبل تساعد فى تشخيص مشكلة صحية خطيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن بعض أجهزة أبل يمكن أن تساعد في اكتشاف الأشخاص المصابين بالعته.

ووفقًا لموقع “phonearena”، أظهرت النتائج الأولية من الاختبارات أن الأجهزة، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPadوApple Watch، بالإضافة إلى بعض التطبيقات وجهاز Beddit لمراقبة النوم، يمكن أن تكشف ما إذا كان الشخص مصابًا بالخرف أو الزهايمر.

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وأجريت الدراسة على 113 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا على مدار 12 أسبوعًا، وطُلب من المشاركين في الدراسة الإجابة على استطلاعات سؤال واحد كل يوم، وطُلب منهم أيضًا أداء مهام معينة على تطبيق ما، مثل الضغط على دائرة بأسرع وقت ممكن والسحب بأصابعهم على شكل معيّن، وتم إجراء اختبارات أخرى على قدرة المشارك على الكتابة والقراءة.

تم تقديم نتائج الدراسة في مؤتمر KDD الخاص بـ Association for Computing Machinery، ووجدت أن من يعانون من أعراض الخرف يميلون إلى الكتابة بمعدل أبطأ من السرعة، ويرسلون رسائل نصية أقل خلال فترة زمنية محددة، قامت شركة آبل بالفعل بدمج الأدوات المنقذة للحياة في Apple Watch