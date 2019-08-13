شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد وعودها الكاذبة من 2017.. أبل تطرح شاحنًا لاسلكيًا لأجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عام 2017 ، لفتت أبل انتباه الجميع عندما عرضت شاحن طاقة لاسلكيًا، يطلق عليه، AirPower وكان من المفترض أن يكون لديه القدرة على شحن أجهزة iPhone و Apple Watch و سماعات AirPod في وقت واحد.

ووفقًا للموقع التكنولوجى "gadgetsnow" مرت الأيام والأسابيع والأشهر واستمرت الإشاعات حول تفاصيل AirPower”، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة رسميًا أنها لن تطلق هذا الشاحن اللاسلكى.

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والآن تم الكشف عن أن أبل تبيع جهازًا شبيهًا بـAirPower في متاجرها، ووفقًا للعديد من التقارير عبر الإنترنت، تم تصنيع الشاحن اللاسلكى الجديد بواسطة mophie، وهي شركة مشهورة لصناعة منتجات أبل وملحقاتها.

ويحتوى جهاز الشحن اللاسلكي 3 في 1 على العديد من الاختلافات عن AirPower الأصلى، الذى صممتهأبل، إذ يتضمن جهاز شحن mophie أماكن مخصصة لكل جهاز، وفي هذه الحالة لا يمكن وضع كل الأجهزة في للشحن فى نفس الوقت.