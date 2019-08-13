شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تتصدر قائمة حاملي براءات الاختراع في الولايات المتحدة لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة IBM قائمة حاملي براءات الاختراع في الولايات المتحدة في عام 2018 والتي حصلت على 9088 براءة اختراع، وذلك بحسب تقرير لجمعية براءات اختراع أمريكية يوم الإثنين.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فذكر التقرير أن شركة LG الكورية الجنوبية جاءت في المركز السابع، حيث حصلت على 2،473 براءة اختراع، وارتفعت درجة واحدة عن العام الماضى، وذلك حسب قائمة "أفضل 300 منظمة منحت براءات الاختراع الأمريكية في عام 2018".

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وقد كشف التقرير عن أنه وفقًا للدول، كانت هناك 6 شركات من الولايات المتحدة ضمن أفضل شركات تمتلك براءات اختراع، فيما حصلت الشركات الكورية الجنوبية على مركزين، تليها اليابان بمركز واحد وتايوان بمركز واحد أيضا.