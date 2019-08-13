شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Angry Birds Friends متاحة الآن على ويندوز 10.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن لعبة Angry Birds Friends أصبحت متاحة الآن على أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكن لمستخدمى الأجهزة التى تعمل بنظام ويندوز 10 تحميل اللعبة بسهولة من متجر مايكروسوفت "Microsoft Store".

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد تم إطلاقها لأول مرة منذ 2012 على الهواتف الذكية، حيث تعد لعبة فيديو ألغاز ورابع لعبة فى سلسلة ألعاب فيديو Angry Birds، وتم تطويرها ونشرها بواسطة Rovio Entertainment، وقد كانت اللعبة فى الأصل لعبة حصرية على فيس بوك تسمى Angry Birds Facebook والتى تم إصدارها فى 13 فبراير 2012، وتمت إعادة تسميتها بالاسم الحالى فى 23 مايو 2012

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وتضم Angry Birds Friends آلاف المستويات للاستمتاع بـ 12 مستوى جديدًا يُضاف كل أسبوع، وهى لعبة مجانية بالكامل، مع وجود عمليات شراء إختيارية داخل اللعبة، كذلك هناك بطولات تنافسية جديدة تضاف إلى اللعبة كل يوم إثنين وأربعاء وسبت، حتى تتمكن من اختبار رغبتك ضد لاعبى Angry Birds الآخرين.