شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة ترامب تدخل تعديلات جديدة على قانون حماية الحياة البرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة ترامب أمس اللمسات الأخيرة على التغييرات التى أدخلت على قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى الولايات المتحدة، والتى من شأنها تبسيط قانون حماية الحياة البرية الذى استمر لعقود.

ويعود لهذا القانون الفضل إلى استرجاع الأنواع المنقرضة مثل النسور والحيتان الرمادية والدببة الرمادية، لكن القانون ظل مصدرًا طويلًا للإحباط بالنسبة للمُنقبين والعمال المنجمين وغيرها من الصناعات لأنه يضع مساحات من الأرض خارج حدود التنمية.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد إضعاف إجراءات حماية القانون إحدى الخطوات العديدة التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإلغاء اللوائح الحالية لتسريع إنتاج النفط والغاز والفحم، وكذلك الرعى وتسجيل قطع الأشجار على الأراضى الفيدرالية.

وقال وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس فى بيان: "المراجعات التى وضعت فى صيغتها النهائية مع وضع هذه القواعد تندرج بشكل مباشر ضمن ولاية الرئيس المتمثلة فى تخفيف العبء التنظيمى على الشعب الأمريكى، دون التضحية بأهداف حماية الأنواع والانتعاش".

تم الإعلان عن التغييرات من قبل مصلحة الأسماك والحياة البرية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة مصايد الأسماك البحرية التابعة لوزارة التجارة.

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وقال دعاة الحفاظ على البيئة والدفاع عن البيئة إنهم سيطعنون فى القانون المعدل فى المحكمة.