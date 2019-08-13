شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مبيعات أبل ووتش وAirpods قد تتفوق على الأيباد والماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل جديد عن أن النمو الهائل للأجهزة القابلة للارتداء - والتى تضم فى الغالب "ساعة أبل وسماعات AirPods - سيجعل مبيعاتها تتجاوز كلاً من iPad وMac بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فبينما يركز السوق على النمو فى إيرادات خدمات شركة أبل، فلم يتم التركيز بالشكل الكافى على التقدم الكبير الذى يشهده قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، كما يزعم أحد المحللين، حيث يقول "نيل سايبارت" إن السبب فى ذلك هو أن التحليل صعب نظرًا لأن أبل لا تكشف عن مبيعات أى منتج، لكن "النموذج المالى الدقيق والمتابعة الدقيقة لأدلة أبل تكشف عن بعض الحقائق.

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فوفقا للإيرادات، يبلغ حجم أعمال أبل القابلة للارتداء الآن 16 مليار دولار بمعدل نمو سنوى يتراوح بين 55٪ و 60٪ بالسرعة الحالية، ستتجاوز الأجهزة القابلة للارتداء كلاً من iPad و Mac بالقرب من نهاية عام 2020 لتصبح ثالث أكبر فئة للمنتجات بعد أيفون والخدمات عند النظر فى الإيرادات.

وقد تجاوزت الأجهزة القابلة للارتداء الخدمات تقريبًا فى الربع الثالث من عام 2019 كأفضل مولد لنمو إيرادات شركة آبل عند النظر إلى الدولارات المطلقة، ولم يكن الإجماع يتوقع حدوث ذلك لأن الخدمات وضعت كمحرك نمو لشركة آبل، ومن الواضح أن الإجماع قضى الكثير من الوقت على الطريق السريع للخدمات وانتهى به الأمر فى عداد المفقودين لخروج الأجهزة القابلة للارتداء.

وتعد فئة أبل القابلة للارتداء فئة غريبة بعض الشيء فى الوقت الحالى، حيث تشتمل أيضًا على HomePod وملحقات أبل، ولكن يُعتقد أن الجزء الأكبر من المبيعات من AirPods و Watch، وتقدر Cybart أن هذين المنتجين يشكلان 60 مليونًا من المبيعات التى يمكن ارتداؤها بنسبة 70 مليونًا، ويقول المحلل أن شركة آبل ستكون متوقفة فى هذه الفئة بسبب قاعدتها الهائلة من الأجهزة المثبتة.