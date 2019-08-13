كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سامسونج تطلق أول مستشعر للصور بدقة 108 ميجابكسل

متنابعة-سنيار: في الأسبوع الماضي، ألمحت شركة الهواتف الذكية الصينية Xiaomi إلى أنها ستطلق هاتفا مزودا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل في وقت ما في المستقبل.

واليوم نعرف بعض التفاصيل عن المستشعر الذي سيحصل عليه الهاتف.

يسمى المستشعر الجديد ISOCELL Bright HM ، وهو عبارة عن تعاون بين Xiaomi و Samsung، ويوفر ميزات، كما تدعي Samsung، تم تخصيصها حتى الآن لكاميرات DSLR المتطورة.

يتضمن ذلك دقة قصوى تبلغ 108 ميجابكسل للصور، وتسجيل فيديو بحجم 6K (6،016×3،384 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يسمح حجم المستشعر الضخم (للهواتف) بحجم 1 / 1.33 بوصة بالحصول على 0.8 ميكرون بكسل، تماما مثل مستشعر الكاميرا الذي تبلغ سعته 64 ميجابكسل من سامسونج.

وقالت سامسونج أن مستشعر الكاميرا الجديد بدقة أكثر من 100 مليون بكسل يوفر للمستخدم التقاط صور حادة للغاية غنية بالتفاصيل، كما تقول أن مستشعر ISOCELL Bright HMX يوفر صورا استثنائية في ظروف الإضاءة الشديدة، بالإضافة إلى قدرة المستشعر الجديد HMX على امتصاص المزيد من الإضاءة في ظل وجود إضاءة منخفضة، وهو ما يوفر صورا أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتقول سامسونج أن تقنية Tetracell المدمجة في المستشعر تحاكي المستشعرات بحجم بكسل أكبر، وهو ما يتيح صورا أكثر إشراقا.

وقال لين بن المؤسس المشارك ورئيس شركة Xiaomi أن سامسونج وشاومي تعاونوا معا بشكل وثيق في مرحلة الأفكار الأولية وحتى إنتاج مستشعر ISOCELL Bright HMX الجديد، وأضاف أن الشركة مسرورة للغاية لتوفير دقة الصور التي كانت متاحة سابقا فقط في عدد قليل من كاميرات DSLR عالية المستوى للهواتف الذكية.

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