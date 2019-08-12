شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يطرح ميزة تتيح للمستخدمين متابعة الردود على تغريدة معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "تويتر" عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاشتراك فى التغريدات فى محاولة لتبسيط المحادثات، وقال إن الميزة - التى تم الإعلان عنها فى تغريدة أواخر الأسبوع الماضى - ستمنح مستخدمى iOSوAndroid على حد سواء خيار الاشتراك فى التغريدات التى يجدونها مثيرة للاهتمام.

بمجرد الاشتراك، يمكنهم الاشتراك لتلقى الإشعارات، حيث يقوم المزيد من الأشخاص بالرد على التغريدة، ما سيسمح لهم نظريًا بمتابعة المحادثة عن كثب.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لتنشيط هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الضغط فوق رمز الجرس الموجود فى الزاوية اليمنى العليا من تغريدة محددة، ومن هناك تتوفر ثلاثة خيارات، والتى تشمل متابعة أعلى الردود على التغريدة، أو متابعة كافة الردود، أو إيقاف تشغيل الرد بالكامل.

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وفقًا لموقع تويتر، سيتضمن خيار "أفضل الردود" فقط الردود الواردة من صاحب التغريدة، وأى شخص يرد عليه وكذلك الأشخاص الذين تتابعهم.

ستكمل هذه الميزة مجموعة من الإضافات الأخرى إلى أنظمة ترابط المحادثات وإخطار النظام الأساسى التى تم تصميمها لتسهيل متابعة النشر.