شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون ينجحون فى اختراق ميزة FaceID بهواتف أيفون بأقل من دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمنيون عن أن نظام FaceID الخاص بشركة أبل يمكن اختراقه فى أقل من دقيقتين، باستخدام شريط ونظارات.

فخلال مؤتمر القبعة السوداء فى لاس فيجاس، أظهر باحثون من شركة الأمن الإلكترونى تينسنت كيف سمح لهم وضع شريط على النظارات بتجاوز الحماية بهاتف أيفون.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطانى، يحدث هذا الأمر بسبب ضعف فى ميزة "الكشف عن الثبات" من أبل، والتى تتيح للمستخدمين فتح هاتف أيفون الخاص بهم بنظرة واحدة.

وأوضح الباحثون أن اختبار الثبات فى FaceID يجعل العين عبارة عين منطقة سوداء مع وجود نقطة بيضاء عليها وهى القزحية، لكن إذا اكتشف FaceID أن المستخدم يرتدى نظارات، فإن اكتشاف الثبات لا يستخرج معلومات ثلاثية الأبعاد من منطقة العين.

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وبجمع هذين العاملين معًا، ابتكر الباحثون نموذجًا أوليًا من النظارات - يطلق عليها اسم "نظارات X بشريط أسود على العدسات وشريط أبيض داخل الشريط الأسود.

من خلال وضع هذه النظارات على وجه الضحية النائمة، تمكنوا من تجاوز آلية اكتشاف الانتباه لـ FaceID وفتح هاتف أيفون بكل سهولة.