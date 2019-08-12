علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. البحرية الأمريكية تتخلى عن "التاتش" وروسيا تهاجم يوتيوب

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. البحرية الأمريكية تتخلى عن "التاتش" وروسيا تهاجم يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة، بدءًا من مطالبات روسيا لشركة جوجل بوقف الفيديوهات المزيفة على يوتيوب، مرورًا بإعلان البحرية الأمريكية عن الاستغناء عن التاتش والعودة للأزرار التقليدية مرة أخرى، وصولا إلى الكشف عن اسم هاتف أيفون المقبل، لذا إذا لم تتمكن من متابعة كافة المستجدات بعالم التكنولوجيا يمكن للحصاد التالى مساعدتك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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