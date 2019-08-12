شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. البحرية الأمريكية تتخلى عن "التاتش" وروسيا تهاجم يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة، بدءًا من مطالبات روسيا لشركة جوجل بوقف الفيديوهات المزيفة على يوتيوب، مرورًا بإعلان البحرية الأمريكية عن الاستغناء عن التاتش والعودة للأزرار التقليدية مرة أخرى، وصولا إلى الكشف عن اسم هاتف أيفون المقبل، لذا إذا لم تتمكن من متابعة كافة المستجدات بعالم التكنولوجيا يمكن للحصاد التالى مساعدتك

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