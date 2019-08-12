شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى أول لقاء تليفزيونى.. ماذا قال شقيق عشيقة جيف بيزوس عن قصة الصور الجنسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مايكل سانشيز، شقيق لورين سانشيز عشيقة جيف بيزوس، مؤسس أمازون -وهو لاعب رئيسي في قضية تسريب الرسائل والصور الجنسية- أمس الأحد في أول مقابلة تليفزيونية، ليتحدث عن شائعات تورطه في تسريب علاقة بيزوس ولورين سانشيز، وفقا لـ"بيزنس انسايدر".



جيف ولورين

وفى مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وصف سانشيز نفسه بأنه صديق مقرب للزوجين، مؤكدًا أن بيزوس طلب منه المساعدة في التعامل مع الصحافة بشأن علاقتهما، خاصة بعد تقدم زوجته، ماكنزي بيزوس، بطلب الطلاق.

وقال سانشيز إن بيزوس لا يعتقد أن فريق أمازون للعلاقات العامة كان مجهزًا للتعامل مع هذا النوع من القصص والقضايا.

أضاف سانشيز، أنه بعد ظهور جيف بيزوس، ولورين سانشيز، معًا في إطلاق "بلو أورجين"، قبل أن تكون علاقتهما علنية: "كانت هناك صحف متعددة قد تحدثت عن القصة ونشرت عن علاقتهما.

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وتابع :" كل ما فعلته هو حماية علاقة حب جيف ولورين، وأي شخص يعتقد أن المال كان الدافع هو أحمق".



مايكل سانشيز

وعلى الرغم من جهوده لتصوير أن علاقة وثيقة تجمعه مع أخته لورين وبيزوس، فقد تم اتهام سانشيز مرارًا بأنه مصدر الرسائل المسربة، وقد ربطته شبكة CNN وThe Daily Beast وThe Associated Press بتسريب الرسائل.

وحصل جيف بيزوس وماكنزي بيزوس، على الطلاق يناير الماضى، بعد فضيحة تسريب صور جنسية له، واكتشاف خيانته لزوجته مع عشيقته لورين سانشيز، وهى مذيعة سابقة فى قناة فوكس المحلية فى لوس أنجلوس.