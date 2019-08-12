شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمنيون يكتشفون برنامجًا يبتز زوار المواقع الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبراء الأمن السيبرانى، برنامجا يسجل الفيديوهات لمن يشاهد الأفلام الإباحية، لابتزازهم جنسيا ومساومة الضحايا.

تم اكتشاف البرنامج الخبيث، والمسمى Varenyky في فرنسا، حيث بدأ بإرسال رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب بها "سبام" للترويج للهواتف الذكية.

ومع ذلك، فقد ظهرت نسخة جديدة من Varenyky، والتى تمكن الهاكرز من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الضحية من خلال فيروس تم اكتشافه أثناء زيارة المواقع الاباحية.

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وتقول الرسالة الإلكترونية التى تظهر للمستخدم أنه قد تم إنشاء مقطع فيديو للضحية، حيث يتم تسجيل شكل الضحية على نصف الشاشة، والنصف الآخر عبارة عن تسجيل من كاميرا الويب أثناء مشاهدته للأفلام الاباحية.

علاوة على ذلك، تقول الرسالة الإلكترونية أنه تم عمل نسخة من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالضحية والصور وكلمات المرور وبيانات الحساب المصرفي والمزيد.



الفيروس

تدعي أن المستلم ليس هو الضحية الوحيدة، وأنه سيتم تركه وشأنه بمجرد دفع 750 يورو لحساب مجهول.

وتصر الرسالة على أن الضحية أمامه 72 ساعة للدفع قبل إرسال الفيديو إلى العائلة والزملاء ونشره على فيس بوك وتويتر وأماكن أخرى.