شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام iOS 12 مثبت الآن على 88% من جميع هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل فى وقت سابق عن الإصدار التجريبى من iOS 13 والذى أصبح متاحا للمطورين فى الوقت الحالى، لكن هذا يعنى أن iOS 12 لا يزال هو الإصدار المهيمن على غالبية هواتف مستخدمى أبل، ففى وقت سابق من الأسبوع الماضى، كشفت شركة أبل أن أعداد الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل iOS 12 مستمرة فى النمو بشكل كبير.

وبحسب موقع idownloadblog الأمريكى، فكشفت إحصائيات أبل، أنه تم تثبيت iOS 12 الآن على 88% من جميع أجهزة iOS الموجودة فى العالم، كذلك فإن 7% من الأجهزة لا تزال تعمل بنظام iOS 11، و5% من الأجهزة لا تزال تستخدم الإصدارات السابقة من نظام iOS.

كما أوضحت شركة أبل أن جميع أجهزة iOS التى تم إصدارها فى السنوات الأربع الماضية، يعمل 90% منها بنظام تشغيل iOS 12، و7% بنظام تشغيل iOS 11، و3% فقط تعمل بالإصدارات السابقة، لكن من المحتمل أن يتغير ذلك مع إطلاق iOS 13، حيث سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى جودة هذا التحديث.