HTC تُشوق لقدوم هاتف ذكي جديد قبيل عودتها إلى السوق الهندي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فسوف تقوم شركة HTC بالعودة إلى السوق الهندي بعد أن إنسحبت منه في شهر يوليو من العام 2018. قامت الشركة التايوانية للتو بالتشويق لهاتف جديد في حسابها الرسمي على شبكة تويتر، وإستنادًا إلى مظهره فيبدو أنه الهاتف HTC Wildfire الذي تردد في الفترة الماضية أنه سيصل مع شاشة بقطر 6.2 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرا مزدوجة في الخلف، والمعالج MediaTek Helio P23.

سيتنافس هذا الهاتف في سوق الهواتف الذكية المتوسطة بشدة، ولكن لا يزال لدينا تاريخ إطلاق حقيقي نتطلع إليه. وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف HTC Wildfire سيأتي مع شاشة بدقة +HD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا قدوم الهاتف HTC Wildfire مع المعالج MediaTek Helio P23، ومع 3GB من الذاكرة العشوائية و32GB من الذاكرة الداخلية، ومع بطارية بسعة 3500mAh.