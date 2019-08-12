شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبث الأحداث الرياضية بتقنية 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إحدى شركات الاتصالات الصينية عن بث الدورة الثانية للألعاب الشبابية الوطنية الصينية على الهواء مباشرة عبر بث تليفزيوني حي يعمل بشبكة 5G المدمجة، بفضل تقنيات 5G التي يتم تبنيها على نطاق واسع في جمع الفيديو، والتحرير والبث من أجل البث الحي المباشر على الإنترنت للألعاب الشبابية الوطنية الصينية الثانية، فإن هذه الأحداث الرياضية هي أول أحداث صينية يتم بثها بفضل شبكة 5G.

يغطي حل نظام 5 Gأماكن متعددة رئيسية، بما في ذلك الملعب الرئيسي، كما يوفر هذا الحل تجربة مشاهدة مبتكرة من خلال تزويد الجمهور بثلاثة سيناريوهات 5G مميزة، بما في ذلك طرق العرض متعددة الزوايا، والتكبير المرن، والمشاهدة المجانية، بما يلبي بالكامل احتياجات الجمهور المخصصة لمشاهدة اللعبة.

علاوة على ذلك من خلال تقنيات إنتاج وتشغيل الفيديو الرائدة في الصناعة، يمكن للمشاهدين في الموقع الاستمتاع بتجربة مشاهدة خاصة على تطبيق البث المباشر متعدد الزوايا.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي التليفزيون الوصول إلى ألعاب UHD متعددة الزوايا في الوقت الفعلي على منصة التليفزيون على الإنترنت، ومشاهدة اللعبة عالية الوضوح من أربع زوايا مشاهدة مختلفة، وبالتالي تزويد المشتركين بتجربة مشاهدة مخصصة للعبة.