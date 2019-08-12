شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق من الهاكرز بجوجل يكتشفون ثغرات بهواتف أيفون ويقدمون نصائح لإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الهاكرز بشركة بجوجل، والذين يطلق عليهم اسم Project Zero خلال الشهرين الماضيين بعض العيوب الأمنية فى هواتف أيفون، والآن كشف تقرير صادر عن موقعZDNet أن Project Zero لديهم بعض النصائح لشركة أبل، لمساعدتها على حماية هواتفها من الاختراق.

وعثر فريق Project Zero على ثغرات فى خدمة iMessage بهواتف أبل، موضحين أن الشركة يمكنها جعل iMessage أقل عرضة للهجمات، إذ عثرت ناتالى سيلفانوفيتش، باحثة الأمن بـGoogle Project بالتعاون مع فريقها على 10 أخطاء بنظام iOS وتم إصلاحها جميعًا بواسطة أبل.

وقالت سيلفانوفيتش: "على عكس أندرويد، تتم معالجة الرسائل النصية القصيرة فى كود أصلى بواسطة iPhone ، مما يزيد من احتمال وجود ثغرات فى الذاكرة"، وكان اقتراحها لشركة أبل هو تحسين أمان أيفون عن طريق الاستغناء عن السبل غير الضرورية التى يمكن للمهاجمين استغلالها عن بُعد للحد من الهجمات.

Advertisements

وأوضحت سيلفانوفيتش كذلك ما هى الهجمات عن بعد أو نقاط الضعف، إذ تعتبر الثغرات الأمنية بعيدة عندما لا يتطلب المهاجم أى قرب مادى أو شبكة من الهدف ليتمكن من استخدام الثغرة الأمنية، وقد وصفت نقاط الضعف عن بُعد بأنها "بعيدة تمامًا" أو "أقل تفاعلًا"، عندما لا تتطلب أى تفاعل مادى من الهدف ليتم استغلاله، وتعمل فى الوقت الفعلى.