آبل تواصل توسيع فريقها المسؤول عن تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، لا أحد يعرف حقًا ما هي خطط شركة آبل لتكنولوجيا القيادة الذاتية. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من السرية التي تحيط بالمشروع وخطط آبل، فيبدو أن الشركة تتقدم على نحو جيد في ما تقوم به لأنه وفقا للتقارير، فيبدو أن شركة آبل وسعت فريقها المسؤول عن تكنولوجيا القيادة الذاتية.

هذا وفقًا لأرقام إدارة السيارات في كاليفورنيا التي كشفت أن شركة آبل قد وسعت فريقها المسؤول عن تكنولوجيا القيادة الذاتية، حيث جلب نحو 33 سائقًا جديدًا لوضعهم خلف عجلة القيادة في أسطولها الحالي من السيارات الذاتية القيادة، والذي يتألف من 69 سيارة في الولاية.

يبدو أن هذا يمثل تناقضًا صارخًا مع التقارير التي سمعناها قبل بضعة أشهر، حيث قيل أن شركة آبل قامت بإعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يعملون على مشروع تكنولوجيا القيادة الذاتية للعمل على المشاريع الأخرى، مما يشير إلى أن الشركة قررت التخلي ربما عن خططها السابقة. ومع ذلك، تشير عمليات التوظيف الجديدة إلى أن شركة آبل تمضي على ما يبدو قدمًا في طريقها.

ومن غير الواضح متى قد نرى فعليًا ثمار عمل شركة آبل، لذلك في الوقت الراهن، لا أحد يعرف ما إذا كان بإمكان شركة آبل في النهاية إنشاء سياراتها الذاتية القيادة الخاصة أو إنشاء نظام يمكن إستخدامه في السيارات الأخرى، على غرار نظام CarPlay الخاص بها.