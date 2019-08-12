شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 11 قد لا يكون الاسم القادم لهاتف أبل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه ليس من المرجح أن يأتى هاتف ايفون المقبل تحت اسم أيفون 11، فعلى ما يبدو أنه من المرجح أن يأتى هاتف أيفون القادم تحت العلامة التجارية iPhone Pro.

وبحسب موقع phonearena الهندى، اعتادت أبل وضع نظام تسمية ثابت فى هواتف ايفون التابعة لها، حيث حرصت الشركة على مدار السنوات الماضية على تسمية هواتفها بترتيب محدد مثل أيفون 4 وأيفون 5 وأيفون 8، مع إضافة S مع الطرازات الأكثر تطور، مثل أيفون 5s وأيفون 6s، وقد استمرت الشركة على هذا الخط حتى عام 2017، حيث أطلقت أبل أيفون 7S و 7S Plus، كما كان يتوقع الجميع، ثم انتقلت أبل مباشرةً إلى آيفون 8.

وقد أعلنت أبل عن إطلاق جهاز أيفون X الذى تم الإعلان عنه بمثابة نسخة أيفون 10، لكن منذ تلك الحظة وتمسكت شركة أبل بالعلامة التجارية X، حيث بدأت إطلاق الهواتف التالية تحت هذه العلامة، ولقد شاهدنا ذلك لاحقًا مع أيفون XR وآيفون XS وآيفون XS Plus، لكن مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 11، فإن شركة أبل تستعد لعلامة تجارية جديدة فى الأسواق.

وبحسب موقع CoinX، والذى قام بالكشف لنا عن اسمى آيفون XR وآيفون XS فى العام الماضى، فإن الجيل القادم من هواتف آيفون قد يأتى تحت العلامة التجارية Pro، ولكن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.