شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكم على 3 اشخاص بالسجن لبيع المخدرات بالبيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حُكم على ثلاثة رجال فى المملكة المتحدة بالسجن لقيامهم بتشغيل "Project4"، وهو مشروع "متطور" لتجارة المخدرات يتم إدارته بواسطة البيتكوين، وقالت شرطة وادى التايمز إن كولين ماكابى (39 عاما) وتوبى وودز وروبرت برايس (36 عاما) حققوا أكثر من مليون جنيه استرلينى من بيع المخدرات من الفئة "أ" على شبكة الإنترنت المظلم.

وبحسب موقع thenextweb الهولندى، فقد اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالى شبكة تهريب المخدرات التى اتصلت بعد ذلك بشرطة المملكة المتحدة، وتم القبض على الرجال بعد أن قام المحققين بمطابقة الحمض النووى لأحد الأفراد مع عبوات تحتوى على أدوية.

Advertisements

وبعد إلقاء القبض على مكابى، واجه المحققين أدلة على تجارة المخدرات، بما فى ذلك مواد التعبئة والهواتف التى تحتوى على عناوين العملاء، وقد عثر الوكلاء على 1.3 كيلوجرام بقيمة تصل إلى 13200 جنيه إسترلينى و580 جم من عقارMDMA بقيمة تزيد على 10،000 جنيه إسترلينى وذلك بعد البحث عن عنوان منزل برايس.

وقال القاضى فرانسيس شيريدان إنه لم يسبق له أن واجه عملية إمداد بالمخدرات "متطورة أو منظمة بشكل جيد مثل هذه العملية"، وأضاف أن حقيقة المدفوعات عبر عملة بيتكوين الرقمية تمثل محاولة إضافية لتجنب الوقوع، وقد حُكم على ماكابى بالسجن لمدة 12 عامًا بعد اعترافه بالتآمر لتزويده بالعقاقير بما فى ذلك الكوكايين والكيتامين والحشيش.

وسجن برايس لمدة تسع سنوات وتسعة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب بالتآمر لتزويد المخدرات، وسوف تقضى وودز 14 شهرًا خلف القضبان بعد الاعتراف بالدخول أو الاستحواذ على الممتلكات الإجرامية أو السيطرة عليها.