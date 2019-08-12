شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكنك التحقق من حساباتك البنكية وإدارة حسابك بصوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك قريبا إدارة حسابك المصرفى وأداء كافة الخدمات المصرفية والتحقق من الحسابات باستخدام صوتك، إذا أثبتت تجربة بنك NatWest البريطانى نجاحها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يخطط البنك بإصدار نسخة تجريبية باستخدام المساعد الذى يدعم الصوت، مما يسمح للعملاء بسؤال مكبر صوت Google Home الذكى للحصول على تفاصيل مثل رصيدهم البنكى أو معدل إنفاقهم.

تقتصر الإمكانيات الحالية على الوصول إلى المعلومات الأساسية، ولكن إذا نجحت التجربة، فيمكن توسيع نطاقها للسماح للأشخاص بدفع الفواتير من خلال التحدث إلى جهاز جوجل، كما تدعى NatWest .

وسيتوجب على المستخدمين تكوين رقم سرى لتأكيد هويتهم عند استخدام الميزة، الأمر الذى سيثير حتماً مخاوف تتعلق بالخصوصية بالنظر إلى الفضائح الأخيرة المتعلقة بالسماعات الذكية، بما فى ذلك مساعد جوجل، خاصة بعد أن اعترفت الشركة خلال الشهر الماضى بأنها تتيح للموظفين الوصول إلى بعض التسجيلات الصوتية من مكبرات الصوت الذكية من جوجل هووم وأندرويد.

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سيرد البرنامج التجريبى الأولى - الذى سيتم اختباره على 500 شخص لمدة ثلاثة أشهر - شفهياً على ثمانية أسئلة بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 نصيحة بنكية، مع إمكانية أكثر إذا نجحت التجربة.

وقالت كريستين بينى، رئيسة قسم الابتكار الرقمى المفتوح فى NatWest: "نستكشف الخدمات المصرفية الصوتية لأول مرة ونعتقد أن هذا قد يمثل بداية لتغيير كبير فى كيفية إدارة العملاء لأموالهم بالطريقة نفسها التى أحدثت بها الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تأثيرًا كبيرًا".