سلسلة هواتف Realme 5 Series ستصل يوم 20 أغسطس مع كاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق سلسلة هواتف Realme 5 في اليوم 20 من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني بعد ثمانية أيام فقط من الآن. أرسلت الشركة الصينية للتو الدعوات لوسائل الإعلام لحضور الحدث مؤكدة فيها وصول الجيل المقبل من هواتفها الذكية.

في صورة تشويقية نُشرت على المتجر الهندي FlipKart، تحدثت الشركة عن ” الإنضمام إلى 5quad “، وهي العبارة التي تلمح فيها شركة Realme إلى قدوم الهاتف Realme 5 مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية. ومع ذلك، لا تتوقع أن ترى الكاميرا التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل في هواتف Realme القادمة في اليوم 20 أغسطس، فالهاتف المزود بهذا المستشعر لن يصل حتى أواخر شهر أكتوبر المقبل على الأرجح.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth من خلال لغز على شبكة تويتر أن الهاتف Realme 5 سيضم 4 كاميرات في واجهته الخلفية مع مستشعر بدقة 48 ميغابكسل من نوع Sony IMX586 في الكاميرا أساسية، وهي الكاميرا التي ستأتي مُرفقة أيضًا مع كاميرا واسعة الزاوية تمتاز بزاوية مشاهدة عريضة تبلغ 119 درجة، وكاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق، فضلا عن كاميرا أخرى من نوع ماكرو تتيح لك إلتقاط الصور من إرتفاع يصل إلى 4 سنتمتر فقط مع تفاصيل رائعة.

لم يتم بعد الكشف عن المواصفات الأخرى، ولكن نظرًا إلى أن شركة Realme تميل إلى أن تُشوق لأجهزتها شيئًا فشيئًا، فنحن نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأيام الثمانية القادمة.