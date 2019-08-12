شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس سابق بجوجل: ظهور الفيديوهات المسيئة والمتطرفة بيوتيوب كان متوقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورط موقع يوتيوب بالكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة بفضل ميزة Recommended for You، والتى تم انتقادها بسبب ترويجها للمحتوى العنيف والمتطرف، ومقاطع الفيديو غير المناسبة للأطفال مؤخرًا، لكن رغم محاولات الشركة الحالية لإصلاح المشكلة، إلا أنها كانت مشكلة متوقعة، بحسب تصريحات مهندس سابق بالشركة.

فى مقالة افتتاحية لـ Wired، قال Guillaume Chaslot مهندس البرمجيات السابق بالشركة إن السبب فى المشكلة يكمن فى تصميم خوارزمية التوصية نفسها.

وأوضح Chaslot أن النظام مصمم للتنبؤ بالمحتوى الموجه نحو اهتمامات المستخدم المحددة، ويتحسّن هذا المحتوى ويحسّن أداء وظيفته كلما تواصلت معه.

عمل مهندس البرمجيات على الذكاء الاصطناعى لمدة عام تقريبًا بين عامى 2010 و 2011 ، وخلص بأثر رجعى إلى أن المشكلات التى ظهرت الآن كان من الممكن توقعها.

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قال Chaslot: "فى بعض الحالات، أخطأ الذكاء الاصطناعى خطأ فادحًا، مثل المحتوى الإرهابى ومقاطع الفيديو الموحية للأطفال، مما أدى إلى رد فعل عنيف واسع النطاق وجعل عدد من الشركات تسحب إعلاناتها".