شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الكاميرات الاحترافية قد تكون معرفة لبرمجيات انتزاع الفدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعتقد الكثيرين أن برمجيات انتزاع الفدية تستهدف فقط أجهزة الكمبيوتر والهواتف، لكن هذا كان سابقاً حيث اكتشف الباحثون نوعا جديدا يصيب الكاميرات الاحترافية من نوع DSLR وعديمة المرايا، وذلك بحسب موقع شركة الأبحاث الأمنية Check Point.

وأضافت الشركة فى تقريرها أن برامج انتزاع الفدية تقوم باستهداف الكاميرات القادرة على الاتصال بشبكة Wi Fi لنقل الصور عبر بروتوكول PTP الذى لا يوفر أى حماية للملفات التى يتم نقلها سلكياً أو لاسلكياً، فيما تمكن الباحثون من الوصول إلى بطاقة الذاكرة فى الكاميرا وتشفير أى صورة يرغبون بها وحتى عرض رسالة تطلب من المستخدم دفع مبلغ مالى معين للحصول على مفتاح فك التشفير.

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كما يعتبر الباحثون أن الكاميرات الاحترافية تعتبر هدفاً ممتازاً لمبرمجى برمجيات انتزاع الفدية الخبيثة وذلك لأنها تحتوى على صور ذات قيمة عالية لمستخدميها ولا يمكنهم التخلى عنها ما يشجعهم على الدفع لقاء فك التشفير، وقد تم إثبات هذا الأمر من خلال استهداف كاميرا Canon EOS 80D وتمكنوا بالفعل من ذلك، الأمر الذى دفع الشركة المطورة لنشر تحذير لمستخدمى كاميراتها المختلفة بتفادى شبكات واى فاى غير المحمية وإغلاق خاصية الاتصال بالشبكة وتثبيت تحديث أمنى جديد.

وأشار التقرير إلى أن هذه البرمجية الخبيثة تصيب عدة طرازات من الكاميرات، حيث تشمل كل الشركات الأخرى التى تعتمد على بروتوكول PTP فى نقل الصور.