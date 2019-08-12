تسريب المواصفات التقنية للهاتف Meizu 16s Pro، وتشمل شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Meizu بإطلاق هاتفها الرائد الحالي، Meizu 16s في شهر أبريل الماضي، ولكن يبدو أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق نسخة مُحسنة من هذا الهاتف تُدعى Meizu 16s Pro في المستقبل القريب. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم هذا الهاتف ومواصفاته التقنية الرئيسية بعدما ظهرت صفحة الهاتف لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة Meizu قبل أن يتم إزالتها.

المعلومات التي كانت مُدرجة على الموقع كانت تشير إلى أن الهاتف Meizu 16s Pro سيضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، كما أشارت الصورة التي ظهرت على الموقع أن الهاتف Meizu 16s Pro سيحتفظ بنفس التصميم العام للهاتف Meizu 16s الحالي، وهذا ما يعني بأن شركة Meizu ستكتفي بترقية المواصفات التقنية فقط في هاتفها الرائد القادم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب الهاتف Meizu 16s Pro، فقد سبق لهذا الهاتف أن ظهر لفترة وجيزة على المتجر الصيني Taobao في بداية شهر يوليو. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي نعلم فيها بأن هذا الهاتف سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0.

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وفيما يخص الكاميرات، فقد كشف لنا التسريب الجديد أن الهاتف Meizu 16s Pro سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، في حين لا نزال نجهل دقة الكاميرا الثالثة التي من المرجح أن تكون عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد أيضًا أن الهاتف Meizu 16s Pro سيدعم الشحن السريع بقوة 18W، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 8.

على أي حال، نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول الهاتف Meizu 16s Pro الجديد القادم من شركة Meizu. وحتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.