الإعلان رسميًا عن Galaxy A10s مع بطارية بسعة 4000mAh، ومستشعر البصمة في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة سامسونج لا تزال تواصل تعزيز سلسلة هواتفها الذكية المتوسطة Galaxy A Series بأعضاء جدد، واليوم قررت الشركة الكورية الجنوبية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A10s الذي يأتي ليكون بديلاً أفضل للهاتف Galaxy A10 الحالي. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن التحسينات التي حصل عليها الهاتف Galaxy A10s، فهي تشمل حصوله على بطارية أكبر، ومستشعر لبصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

بشكل عام، يضم الهاتف Galaxy A10s الجديد شاشة IPS Infinity-V بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك معالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مرفوقة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A10s الجديد جاء كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Samsung One UI الأحدث من شركة سامسونج. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد إطلاق هذا الهاتف لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نعرف بأنه سيصل إلى السوق بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأخضر والأحمر.