سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية بدقة 108 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قالت شركة Xiaomi أنها ستكون أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تجلب هاتفًا ذكيًا مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميغابكسل، وقد قامت شركة سامسونج اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن المستشعر الذي سيتم إستخدامه في هذا الهاتف. هذا المستشعر الجديد يُدعى Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX، وهو مصمم للهواتف الذكية ويمتاز بدقة 108 ميغابكسل وبحجم 1/1.33، وهذا ما يجعله أكبر بنسبة 125% من المستشعر Samsung 48MP ISOCELL Bright GM1 الحالي والذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل، مما يتيح له الإحتفاظ بنفس حجم البكسلات البالغ 0.8μm لكل بكسل.

قالت شركة سامسونج في بيانها الصحفي أنه مع أكثر من مليون بكسل فعال، سيكون بمقدور هذا المستشعر إنتاج صورًا إستثنائية حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. هذا المستشعر يستخدم تقنية Tetracell، مما يعني أنه بمقدوره إلتقاط الصور بدقة 27 ميغابكسل من خلال دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير بحجم 1.6μm.

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إنه يأتي أيضًا مع Smart-ISO، وهي آلية تحدد مستوى المُضخم وفقًا للإضاءة والإنتقال إلى ISO منخفض ” لتحسين تشبع البكسل وإنتاج صور نابضة بالحياة “. لسنا متأكدين مما إذا كان هذا يختلف عن التقنيات الأخرى المستخدمة في المستشعرات الأخرى، ولكننا نعتقد بأننا سنكتشف ذلك عندما يتم إستخدام هذا المستشعر في هاتف فعلي.

يدعم المستشعر Samsung 108MP ISOCELL Bright HMX أيضًا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 6K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وهذه أخبار جيدة لمصوري الفيديو أيضًا. عمومًا، من المتوقع أن يدخل هذا المستشعر الجديد مرحلة الإنتاج الضخم في أواخر شهر أغسطس الجاري، لذلك يمكننا أن نتوقع قدوم الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 مع هذا المستشعر، وهو الشيء الذي من المتوقع أن يحدث في شهر أكتوبر المقبل.