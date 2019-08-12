شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطالب يوتيوب بالتوقف عن نشر دعاية للمظاهرات غير القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" أنها طالبت منصة "يوتيوب" المملوكة لشركة جوجل، بالتوقف عن الترويج للمظاهرات غير القانونية وغير المنسقة مع السلطات، حيث جاء ذلك فى رسالة وجهتها اللجنة إلى شركة "جوجل" المالكة لمنصة يوتيوب.

وأوضحت الهيئة فى بيان أن "هناك عدد من المنظمات التى تمتلك قنوات على موقع يوتيوب تحصل على أدوات إعلانية من الموقع، بما فى ذلك الإشعارات، من أجل نشر معلومات عن فعاليات جماهيرية غير مصرح بها، غير قانونية، بما فى ذلك تلك التى تهدف إلى تعطيل الانتخابات الفيدرالية والإقليمية."

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن ذلك يهدف إلى إحباط الانتخابات الفيدرالية والمحلية، كما أشارت لجنة الرقابة إلى أن تلك المواد الدعائية يتلقاها أحيانا أشخاص غير مشتركين فى القنوات المذكورة.

وحذرت لجنة الرقابة شركة "جوجل" من التدخل فى الشؤون الداخلية الروسية، وعرقلة عملية الانتخابات الديمقراطية من خلال التأثير العدائى، كما أعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات مناسبة فى حال رفض "جوجل" اتخاذ إجراءات للحيلولة دون نشر دعايات غير شرعية.

يذكر أن مجموعة أو فى دى- إنفو، التى ترصد الاحتجاجات فى روسيا على مواقع للتواصل الاجتماعى، ذكرت أن الشرطة الروسية احتجزت 72 شخصا، بسبب احتجاجات نظمتها المعارضة فى عدة مدن.