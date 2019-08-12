شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار سيارة "تسلا" بعد اصطدامها بـ "ونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت النيران فى سيارة كهربائية من طراز تسلا 3 بعد اصطدامها بشاحنة سحب "ونش" متوقفة على طريق سريع بموسكو، حيث قال سائق تسلا إنه فشل فى رؤية السيارة التى اصطدم بها، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وردا على سؤال فى شريط فيديو نُشر على موقع REN TV على الإنترنت عما إذا كان يستخدم نظام القيادة الذاتية Autopilot، قال السائق Alexei Tretyakov أن السيارة كانت فى وضع Drive Assistance Mode حيث كان لا يزال يمسك بعجلة القيادة.

Advertisements

وبحسب التقرير، فقد التزمت شركة تسلا بمطالبات السلامة الخاصة بطرازها 3 فى مواجهة التدقيق التنظيمى، فى حين أظهرت الوثائق أن أكبر هيئة مراقبة لسلامة السيارات فى الولايات المتحدة أصدرت ما لا يقل عن خمسة مذكرات استدعاء منذ العام الماضى، وتسعى للحصول على معلومات حول حوادث السيارات الخاصة بالشركة.

وقال "تريتياكوف" إنه كان يقود سيارته بسرعة تقارب 100 كيلومتر فى الساعة - الحد الأقصى للسرعة - عندما اصطدمت السيارة من جانبها الأيسر فى شاحنة السحب الثابتة التى لم يلاحظها، وأظهرت لقطات للحادث السيارة على جانب الطريق مشتعلة بالنيران والدخان الأسود الكثيف، كما أظهرت لقطات تلفزيونية أن انفجارين صغيرين وقعا فى غضون ثوانٍ قليلة، وكان الإطار المعدنى للسيارة هو كل ما تبقى بعد الحريق.

ونشر موقع وكالة أنباء ريا الحكومية الروسية شريط فيديو يظهر السيارة التى تسير فى الممر الأيسر من الطريق الدائرى لموسكو، المعروف باسم MKAD، قبل أن تصطدم بشاحنة سحب متوقفة بسياج أمان يفصل الطريق عن حركة المرور القادمة، وقد وقع الحادث فى حوالى الساعة 2100 بتوقيت موسكو 8 مساء بتوقيت مصر، وقال تريتياكوف، خبير السوق المالية ورئيس شركة الاستثمار Arikapital، انه ساقه قد كسر فى الحادث، فى حين أن طفليه عانوا من كدمات فقط.