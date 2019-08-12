شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المديرة التنفيذية لـ"يوتيوب" تسحب الهواتف الذكية من أطفالها.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سوزان وجيكى، المدير التنفيذى، لمنصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، أنها أحيانا كثيرة ما تسحب هواتف أطفالها المحمولة، لتساعدهم على التواصل الحقيقى مع الأناس المحيطين بهم.

وقالت سوزان وجيكي، إنه من المهم لأطفالها الخمسة أن يتعلموا أنه هناك أوقات يكون للمحادثة مع أناس حقيقيين الأولوية على تصفح الإنترنت، وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت: "لدي أوقات أزيل فيها جميع هواتف أطفالي، خاصة إذا كنا في عطلة عائلية، لأنني أريد أن يتفاعل الناس مع بعضهم البعض".

Advertisements



سوزان

وتابعت "للعودة إلى التوازن يحتاج الناس إلى التعلم عندما يكون الوقت مناسبًا للتركيز على المحادثة، وعندما يكون الوقت مناسبًا للذهاب ومشاهدة مقاطع الفيديو والقيام بأنشطة أخرى على الإنترنت".

وقالت لصحيفة الجارديان: "المهم بالنسبة لي أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة التكنولوجيا بطريقة مسؤولة، تمامًا مثلما تتحدث مع أطفالك حول ما تفعله عند الخروج في الشارع، فأنت بحاجة إلى إجراء محادثة معهم حول الأمان على الإنترنت، وكذلك العثور على طريقة لإدارة وقت الشاشة وموازنة ذلك مع الأنشطة الأخرى.

وكشفت وجيكى، عن رغبتها في السماح لأطفالها باستخدام "أساليب ضبط النفس" الخاصة بهم فيما يتعلق بوقت الاتصال بالإنترنت.

ليست وجيكى، أول قطب فى مجال التكنولوجيا، الذى يحد من وصول أطفالهم إلى التكنولوجيا، ففي عام 2010، قال ستيف جوبز، رئيس شركة أبل، إنه للم يكن يسمح لأطفاله باستخدام أجهزة الأى باد التى تم إصدارها حديثًا، واعتمد سياسة اعتماد محدودة للتكنولوجيا في المنزل.