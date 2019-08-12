كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| صراصير إلكترونية لإنقاذنكم… شاهدوا كيف تعمل

اخترع باحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي صراصير إلكترونية قادرة على تحمل وزن يبلغ أكثر من 60 كيلوغراما دون أن تصاب بأذى، ويمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ.

ولفت الباحث، جونوين تشونغ، إلى أن: “الصرصور حشرة قوية جدا، حتى لو كنت ترغب في قتلها، فهي صعبة للغاية. إنها حشرة يمكن أن تظهر في كل ركن من أركان منزلك. الصرصور الإلكتروني زاحف قليلا لكنه مفيد للغاية إذا كنت ترغب باستخدامه للبحث في مكان ما”.

وصمم هذا الروبوت الصرصور ليتم استخدامه أثناء الكوارث مثل الزلازل، وخاصة في المناطق التي يتعذر على فرق الإنقاذ البشرية الوصول إليها، بحسب موقع روسيا اليوم.