شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك تغيير الإعدادت الصوتية لـ"سيرى" على الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المساعد "سيرى" من الأشياء الهامة والمفيدة للمساعدة على تحقيق أفضل استخدام لهواتف أيفون، لكن يعانى البعض من كون صوت ردود "سيرى"، إما مرتفعة جدا، أو هادئة جدا، على أجهزة أيفون.

ويجد مستخدمى أجهزة أيفون وأى باد، وماك، وأبل ووتش، أن ردود "سيرى" إما أن تكون عالية جدًا أو هادئة جدًا فى بعض الأحيان، حيث يكشف موقع " 9to5mac"، طريقة كيفية تغيير مستوى صوت ردود Siri الصوتية.

ومن المثير للاهتمام، أنه لا يوجد مكان في الإعدادات ضمن Siri & Search أو Sounds & Haptics لتغيير حجم ملاحظات"سيرى، الصوتية على أيفون وأى باد.

وينطبق الشيء نفسه على نظام "ماك"، مع تفضيلات النظام فقط بما في ذلك خيار تشغيل، إيقاف لتعليقات سيرى الصوتية.



سيرى

ومع ذلك، فيمكن ضبط إعدادت الصوت فى "أبل ووتش"، يمكنك التوجه إلى الإعدادات ← Siri ← Voice Voice - Speaker لتعديلها.

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أما بالنسبة لأجهزة "أيفون"، و"أى باد"، اقرأ الخطوات أدناه.

كيفية تغيير حجم ردود الفعل الصوتية سيري

اسأل سيري سؤالًا أو أعطِ أمرًا

أثناء استجابة سيرى، استخدم أزرار مستوى الصوت لرفع أو خفض مستوى الملاحظات الصوتية

على نظام "ماك"، اتبع نفس الخطوات ولكن استخدم لوحة المفاتيح أو لوحة القوائم لتغيير مستوى ملاحظات "سيرى" الصوتية.