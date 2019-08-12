LG تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي قابل للطي على شكل الحرف Z

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت شركة LG مؤخرًا على براءة إختراع جديدة في الصين لهاتف ذكي قابل للطي مختلف عن جميع الهواتف الذكية القابلة للطي التي رأيناها حتى الآن. تُظهر براءة الإختراع جهازًا يضم شاشة قابلة للطي في المنتصف بدون شق، على غرار ما قامت به شركة سامسونج مع Galaxy Fold. الأمور ستختلف كليًا إنطلاقًا من هناك.

تعرض براءة إختراع LG جهازًا يُطوى على شكل الحرف Z، وكما تُظهر إحدى الصور المدرجة أدناه، فإن الشاشة الثالثة عبارة عن شاشة مستقلة ويبدو أنها تمثل الواجهة الرئيسية للهاتف الذكي. يمنح هذا التصميم للجهاز واجهة تغطيها الشاشة بشكل كامل على غرار الهواتف الذكية التي إعتدنا أن نراها اليوم في السوق، ولكن الطبيعة القابلة للطي لهذا الجهاز تتيح له أن يتحول إلى جهاز لوحي عند الحاجة عندما يتم فتحه بالكامل لإظهار الشاشة الثانية الكبيرة القابلة للطي المخفية.

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تقدمت شركة LG بطلب للحصول على براءة الإختراع هذه في الصين في اليوم 6 مارس 2019، وتم منحها براءة الإختراع هذه في اليوم 9 أغسطس 2019. كما توضح الرسومات التخطيطية المرفقة مع براءة الإختراع، فهذا الهاتف الذكي يضم إطار نحيف للغاية، ويبدو أنه لا يملك أي قواطع أو فتحات في الشاشة من أجل المستشعرات الأمامية الضرورية. كما أننا لا نرى أي دليل على وجود كاميرا منبثقة.

الإفتراض المنطقي في هذه الحالة هو أن يضم هذا الجهاز الكاميرا الأمامية وبقية المستشعرات الضرورة الأخرى تحت الشاشة بطريقة ما جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وكما لاحظتم على الأرجح، فهناك شق يفصل بين الشاشة الرئيسية الثابتة والشاشة القابلة للطي الكبيرة. إحدى التحذيرات المحتملة المرافقة لهذا الجهاز ذو الشاشة القابلة للطي، والأجهزة القابلة للطي بصفة عامة، هي كيف سيكون المستخدمون قادرين على وضعها في الأغطية الواقية لحمايتها من الخدوش وأثناء السقوط.

لا يوجد منفذ للشحن أو منفذ للسماعات، فقط منفذ لمكبر الصوت. وبناء على ذلك، فيبدو أن هذا الجهاز سيعتمد كليًا على التكنولوجيات اللاسلكية. دعوة LG لمعرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل الشهر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين تشوق لهاتف ذكي مزود بشاشة ثانوية وليس هاتف ذكي قابل للطي. وبصرف النظر عن براءة الإختراع التي تحدثنا عنها اليوم، فقد قامت شركة LG أيضًا في وقت سابق بتسجيل براءة إختراع لجهاز يضم ثلاث شاشات به مساحة في المفصل من أجل القلم الإلكتروني.