شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تصميم Material Design للمزيد من خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مجموعة من ثلاثة تطبيقات تابعة لشركة جوجل على لغة التصميم الجديدة Material Design، وهي تطبيقات Docs و Sheets و Slides، حيث ستكون متاحة للمستخدمين عبر متجر "بلاي ستور".

وبحسب موقع 9to5google فإن أول شيء سيلاحظه المستخدمون عند فتح أحد التطبيقات الثلاثة هو اختفاء الشريط السفلي، حيث إنه موجود بالفعل ولكنه عديم اللون إذ يأتى باللون" الأبيض" ليكون أكثر دقة، ويصعب تحديد موقعه، و على الرغم من أن التصميمات الجديدة تجلب العديد من التغيرات، إلا أنه لم يتم نقل العديد من علامات التبويب، لذلك ستجد كل شيء في نفس المكان مثل آخر مرة قمت فيها بفتح التطبيق.

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كذلك فإنه داخل التحديث الجديد يتميز شريط التنقل بجميع الوظائف من الإصدارات السابقة، لذلك ستكون قادرًا على الوصول إلى مميزات التطبيقات من خلاله بسهولة، لكن في النهاية فإن التطبيق يوفر عدد محدود من المميزات، إذ أن الميزة الرئيسية هي جعل التطبيقات تتماشى مع لغة تصميم جوجل الجديدة.