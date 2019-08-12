شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPad Pro الجديد يمتلك مجموعة من الكاميرات الثلاثية الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر شركة Apple جهاز iPhone مزودًا بمجموعة من الكاميرات الثلاثية على ظهره، وتشير شائعة جديدة إلى أن أجهزة iPad التالية في الشركة قد تحصل أيضًا على أنظمة كاميرا خلفية متعددة.

وكشف الموقع “theverge” أن iPad Pro التالي يمكن أن يأتي بمجموعة من الكاميرات الثلاثية، بينما قد يأتي iPad العادي بحجم 10.2 بوصة مزودًا بنظام كاميرا مزدوجة.

وقامت Apple بتحديث iPad Mini و iPad Air في وقت سابق من هذا العام ، ومن المتوقع أن تكشف النقاب عن بعض التحديثات الإضافية لجهاز iPad و iPad Pro في وقت لاحق من هذا العام ، والتي قد تشمل أنظمة الكاميرا الجديدة.

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ويستشهد “Mac Otakara” بمخططات الملحقات من موردي Apple ، والتي تشير إلى حصول iPad Pro على مجموعة أكبر من الكاميرا.

ويشاع أن iPhone 11 القادم سيحصل على نظام مماثل، كما يلاحظ أن الجيل السادس من iPad يمكن أن يأتي مع نفس إعداد الكاميرا المزدوجة الذي سيحصل عليه طراز “iPhone 11 LCD”، ويقول الموقع أن النماذج يمكن إطلاقها في أكتوبر المقبل.

وعلى الرغم من أن Apple قد قدمت نظام كاميرا مزدوجة في العديد من طرز iPhone الحديثة ، إلا أنها لم تنقلها إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بها، حيث أن أحدث جهاز iPad Pro يحتوي على كاميرا واحدة مزودة بمستشعر 12 ميجا بكسل وأحدث “iPad Mini” و “iPad Air” و “iPad” تأتي مع مستشعرات 8 ميجا بكسل.

ويمكن أن يكون نظام الكاميرا المتعددة جزءًا من طموحاتApple في وقت سابق من هذا العام ، حيث أبلغت بلومبرج أن مجموعة الكاميرات الثلاثية في أجهزة iPhone القادمة سوف تستخدم لتطبيقات الواقع المعزز، وأن iPad Pro يمكن أن يحصل على نفس النظام.