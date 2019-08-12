شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باستخدام الهندسة الوراثية.. طاهى يتمكن من زراعة اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن يتم نمو اللحوم داخل مختبر من خلال بعض الأنسجة الصغيرة للأحد الحيوانات، هذا ما تمكن من القيام به طاهى استرالى، من خلال استخدام تقنية الهندسة الوراثية لنمو هذه العينة الصغيرة من الأنسجة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدم الطاهي لحم الكنغر الذى ينمو في المختبر في أحد أطباقه، حيث قام رجل الأعمال الأسترالي جورج بيبو، 28 عامًا، بزراعة الطعام الهندسي على مدار أربعة أسابيع بعد الحصول على عينة صغيرة من من الأنسجة من مزرعة محلية في سيدني.

وتم تطوير هذا في محلول غني بالمواد المغذية، والذي يستمد من أجنة الأبقار الحامل، الذى سمح للخلايا بالتقسيم أضعافا مضاعفة وفي النهاية إنشاء مواد صالحة للأكل.

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وعلى الرغم من أنه وصف قوام اللحم بأنه "متفتت" ، على عكس شرائح اللحم السميكة التي يمكن العثور عليها في السوبر ماركت، إلا أنه أشار إلى أن لها رائحة مشابهة للكنغر الحقيقي، فقد احتفظ بخصائص الحيوان الأصلي.

ويقدر أن تكلفة إنتاج كيلوجرام من لحم الكنغر في المختبر ستكلف حاليًا 2000 دولار أسترالي، وتلقت الشركة بالفعل منحة بقيمة 25000 دولار أسترالي من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، التي تحرص على تشجيع طرق جديدة لإنتاج الغذاء.

وجدير بالذكر أن خبراء البيئة قد حذروا من قبل من أن شهية العالم المتزايدة للحوم، ليست مستدامة لأن لحم البقر والدواجن يحتاج إلى موارد أكبر بكثير من البروتينات النباتية، تنتج الأبقار على وجه الخصوص كميات كبيرة من غازات الدفيئة التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن هنا تأتى أهمية الاكتشاف الجديد لانتاج اللحوم.