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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار صاروخ روسى يؤدى إلى تسرب إشعاع نووى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة روساتوم الحكومية للطاقة النووية فى روسيا أنه خلال اختبار مصدر طاقة لنظام الدفع السائل للصواريخ التى يمكن استخدامها في الأبحاث العسكرية أو الأبحاث الفضائية، وقع انفجار أدى لوجود بعض الضحايا.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، أدى الانفجار نفسه أيضًا إلى زيادة مستويات الإشعاع بمقدار أعلى بمقدار 20 مرة في منطقة سيفيرودفينسك القريبة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
انفجار الصاروخ
كما طلب المسئولون بمسح منطقة خليج دفينا القريبة من البحر الأبيض، بالقرب من المنشأة العسكرية حيث وقع الانفجار ومنشأة إنتاج الغواصات النووية.
ولم يذكر بيان Rosatom بالضبط الأجهزة المعنية ، لكن صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أدلة على أنه ربما كان سلاحًا تجريبيًا.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها تجربة الأسلحة الروسية مشكلة، حيث تفاخرت بتطوير سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت وسيكون جاهزًا بحلول عام 2019 ، لكن نقص الموارد والتكاليف المرتفعة قد تسبب في تأخير المشروع.
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