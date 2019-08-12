تكنولوجيا: شركة الطاقة البريطانية تنفى انقطاع التيار الكهربي نتيجة لهجمات إلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مشغلى شبكة الكهرباء البريطانية أن يكون انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على أكثر من مليون شخص وتسبب في فوضى في السفر نتيجة لهجوم إلكترونى.
وبحسب موقع مترو البريطانى، فقال مدير عمليات الشبكة الوطنية للطاقة "دنكان بيرت" : "إن انقطاع التيار الكهربائي الأخير حدث عندما فشلت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبًا فى العمل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أجزاء البلاد للحفاظ على الباقي".
وأضاف إن الشركة واثقة جدًا من عدم وجود نية خبيثة أو هجوم إلكتروني". كما وضح أن فقدان محطتين للطاقة في وقت واحد هو حدث نادر"، وقالت هيئة الرقابة على الطاقة في بريطانيا إنها طلبت تقريراً مفصلاً عاجلاً من الشبكة الوطنية حتى نفهم ما حدث من خطأ ونقرر ما هي الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، وسيتم تطبيق القانون.
وقد أثرت الانقطاع على مساحات شاسعة من إنجلترا وويلز مما أدى إلى توقف إشارات المرور وإشارات السكك الحديدية وإيقاف القطارات التي تعمل بالكهرباء، ولكن تمت استعادة الكهرباء في خلال 90 دقيقة.
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