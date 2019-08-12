شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. كيف يمكنك تغيير اسمك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يحتاج بعض مستخدمي منصة انستجرام في وقت من الأوقات إلى تغيير اسم الحساب الخاص به، حيث يتيح الانستجرام هذه الميزه إذ يمكن تغيير اسم المستخدم الخاص بك في اي وقت، لكن يلزم ألا يكون الاسم الجديد مستخدم من قِبل شخص آخر حيث لم تتمكن من حفظ التغيرات حتى تختار اسماً فريداً وجديدا، وفيما يلى خطوات تغيير اسم المستخدم الخاص بك :

1. ابدأ تشغيل تطبيق انستجرام.

2. اضغط على أيقونة حسابك في أسفل يمين الشاشة للذهاب إلى صفحة الشخصية الخاص بك.

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3. إذا كان لديك أكثر من حساب في التطبيق، فاضغط فوق اسم الحساب في أعلى الشاشة واختر الحساب الذي تريد تغييره.

4. انقر فوق "تعديل صفحة الشخصية".

5. في صفحة التعديل اضغط فوق خانة اسم المستخدم وقم بتغيير الاسم.

6. بعد الانتهاء اضغط "تم".