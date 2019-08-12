شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف هل يوجد نفايات فى الفضاء؟ وما هو حجمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن النفايات خرجت عن كوكب الأرض ووصلت إلى الفضاء.. ولكن ما هو شكل هذه النفايات أو كميتها؟

وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك ما يقدر بنحو 170 مليون قطعة من خردة الفضاء، التي خلفتها مهمات فضائية، والتى قد تكون كبيرة مثل مراحل الصواريخ المستهلكة أو صغيرة مثل رقائق الطلاء في المدار.

ولكن يتم تعقب 22000 فقط، ومع وجود شظايا قادرة على السفر بسرعة تفوق 16777 ميل في الساعة، وتتمثل خطورتها فى أنه حتى القطع الصغيرة يمكن أن تلحق أضرارًا خطيرة بالأقمار الصناعية أو تدمرها.

ولا يمكن شفطها أو استخدام المغناطيس لالتقاطها، لأن معظم الحطام في المدار حول الأرض ليس مغناطيسيًا، ومعظم الحلول المقترحة قد تسبب تفاعلا قويا مع الحطام، والتي يمكن أن تدفع هذه الأشياء في اتجاهات غير مقصودة، لا يمكن التنبؤ بها.

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ويشير العلماء إلى حدثين تسببوا إلى تفاقم مشكلة نفايات الفضاء:

- الحدث الأول: في فبراير 2009، عندما اصطدم قمر صناعي عسكري روسي بالاشتراك مع قمر صناعي Iridium و Kosmos-2251.

- الحدث الثاني: في يناير 2007، عندما اختبرت الصين سلاحًا مضادًا للأقمار الصناعية على قمر صناعي قديم في فنجيون.

كما أشار الخبراء إلى موقعين أصبحا مشوشين بشكل مقلق، إحداها فى مدار الأرض المنخفض الذي تستخدمه الأقمار الصناعية satnav، ومحطة الفضاء الدولية، والبعثات المأهولة للصين وتلسكوب هابل، والآخر في المدار الثابت بالنسبة للأرض، ويستخدم بواسطة أقمار الاتصالات والطقس التي يجب أن تحتفظ بموقع ثابت بالنسبة إلى الأرض.