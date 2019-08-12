شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: السلاحف الخضراء تأكل البلاستيك لأنه يشبه الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نسمع عن موت بعض الحيوانات البحرية باختلاف أنواعها بسبب تناولها للنفايات البلاستيك، ولكن دراسة حديثة بينت أن بعض الحيوانات قد يتناولونها عن قصد ويتعرضون لخطر الموت بسببها، لأنهم يعتقدون أنها غذاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت دراسة إلى أن السلاحف الخضراء تستهلك على أطوالاً رفيعة من البلاستيك تكون خضراء أو سوداء أو صافية، ويعتقد العلماء الآن أن السلاحف تأكلهم اعتقادا منهم أنه عشب البحر الذي يأكلونه، مما يعرضهم لخطر خاص بسبب أكياس القمامة البلاستيكية وشظايا حبل الصيد.



النفايات البلاستيكية

وفحص الباحثون السلاحف الخضراء الميتة الموجودة على شواطئ قبرص، حيث تم العثور على البلاستيك في جميع السلاحف التي تمكنوا من فحص الجهاز الهضمي الكامل لها، مع العثور على واحدة تحتوي على 183 قطعة منفصلة.

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وقال إميلي دنكان، أول مؤلف للدراسة من جامعة إكسيتر، "لقد أوضحت الأبحاث السابقة أن السلاحف جلدية الظهر تأكل البلاستيك الذي يشبه فرائس قنديل البحر، وأردنا معرفة ما إذا كان هناك شيء مماثل قد يحدث مع السلاحف الخضراء"، مضيفا "وفي هذه الدراسة وجدنا أدلة قوية على أن السلاحف الخضراء تفضل البلاستيك بأحجام وأشكال وألوان معينة".

كما أنه لفحص تأثير البلاستيك على السلاحف الخضراء، المهددة بالانقراض، فحص العلماء الشجاعة من 34 منها، والتى يمكن مشاهدة المسالك الهضمية الكاملة لـ19 من هذه السلاحف، وكل واحدة تحتوي على البلاستيك، وتتراوح من ثلاث قطع إلى 183.

ويمكن للبلاستيك أن يقتل السلاحف عن طريق سد الأمعاء أو يؤدي إلى سوء التغذية عن طريق ملء بطونهم، ووجد الباحثون البلاسيتك في الغالب شبيهًا بالخيوط الذى يشبه أعشاب البحر والطحالب.