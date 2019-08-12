شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيزيائيون يحلون مشكله بصرية عمرها 2000 عام.. اعرف إيه هي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل ثلاثة من علماء الفيزياء بجامعة المكسيك الوطنية المستقلة "وتيك دي مونتيري" مشكلة بصرية عمرها أكثر من 2000 عام وهي مشكلة "Wasserman-Wolf" أو لغز "الانحراف الكروي".

وبحسب موقع Phys فقام رافائيل جونزاليس أكونيا، و هيكتور شابارو رومو، وخوليو غوتيريز فيغا، بتحديد الخطوط الرياضية العريضة للمشاركة في حل اللغز وإعطاء بعض الأمثلة للتطبيقات المحتملة ووصف كفاءة النتائج عند اختبارها.

فمنذ أكثر من ألفي عام ، أدرك العالم اليوناني ديوكلز وجود مشكلة في العدسات البصرية عند النظر إلى الأجهزة الموضوعة بها، إذ تبدو الحواف أكثر ضباباً من المركز، وفي كتاباته اقترح أن يحدث التأثير لأن العدسات كانت كروية حيث لا يمكن تركيز الضوء الذي يلفت النظر بزاوية بسبب الاختلافات في الانكسار.

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وفي عام 1949، ابتكر واسرمان وولف وسيلة تحليلية لوصف المشكلة، وأعطوها اسمًا رسميًا مشكلة "فاسرمان وولف" ، واقترحوا أن أفضل طريقة لحل المشكلة هي استخدام سطحين متماثلين كرويين لتصحيح الانحرافات، ومنذ ذلك الوقت، توصل الباحثون والمهندسون إلى مجموعة متنوعة من الطرق لحل المشكلة في تطبيقات معينة خاصة الكاميرات والتلسكوبات.

وتضمنت معظم هذه الجهود إنشاء عدسات غير كروية لمواجهة مشاكل الانكسار، وعلى الرغم من أنها أدت إلى التحسن، إلا أن الحلول كانت مكلفة بشكل عام وغير كافية لبعض التطبيقات، لكن الآن، تم العثور على وسيلة لإصلاح المشكلة مع أي حجم عدسة موصوفة في صيغة الرياضيات الطويلة.

والتي تعتمد في جوهرها على مشاكل تحديد السطح الثاني مع السطح الأول، والنتيجة هي القضاء على الانحراف الكروي. بمجرد تأسيس الرياضيات اختبرها الباحثون من خلال إجراء المحاكاة، وذكروا أن أسلوبهم يمكن أن ينتج عدسات دقيقة بنسبة 99.9999999999، بالإضافة إلى ذلك يقترح الباحثون أن الصيغة يمكن أن تستخدم في التطبيقات بما في ذلك النظارات والعدسات اللاصقة والتلسكوبات والمنظار والمجاهر.