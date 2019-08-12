شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: العملة الرقمية الرسمية للصين جاهزة تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقدر ما تضيق الصين على العملة المشفرة، لكنها فى نفس الوقت ترغب فى الاستفادة منها وذلك من خلال تقدم شكلها الخاص من النقد الظاهرى، حيث كشف بنك الشعب الصينى "The People's Bank of China" أن عملته الرقمية "يمكن أن يقال الآن أنها جاهزة" وذلك بعد خمس سنوات من العمل، ورغم أنه ليس من المتوقع أن تظهر بنفس المحتوى من التشفير المعتاد، لكن وفقا للتقرير فإنه سوف يستخدم هيكل أكثر تعقيدا.

وبحسب موقعengadget الأمريكى، فسيعتمد التشفير على تقسيم من مستويين، مع وجود بنك الشعب فى أعلى البنوك التجارية أدنا، ظاهريًا للمساعدة فى التعامل مع الحجم الهائل للاقتصاد والسكان فى الصين، أيضا فإن العملة المشفرة الجديدة، لن تعتمد كليا على blockchain التى تشكل العمود الفقرى للعملات المشفرة.

لكن حتى الآن ليس من المعروف متى ستكون العملة جاهزة للمستخدمين، ولعل الصين لديها الدافع لطرح الصيغة النقدية عاجلا وليس آجلا، فبحسب ما ورد يرى الكثرين أن العملة المشفرة تخلق اضطرابًا، حيث يقوم المضاربين ببيع العملات العادية وشراء النوع الافتراضى، ولعل هذا النهج الجديد قد يخلق الاستقرار، كما أنه ليس من قبيل الصدمة أن الحكومة الصينية تريد نظام عملة رقمى يمكنها السيطرة عليه.