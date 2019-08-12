تكنولوجيا: ناسا تطلق مركبتها الفضائية التى تعمل بالطاقة المائية للمدار حول الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أول مناورة منسقة بين مركبتين فضائيتين تعملان بالماء فى حجم صندوق المناديل الورقية فى المدار الأرضى المنخفض.
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن المركبة الفضائية التوأم تدور حول الأرض على بعد حوالى 9 كم من بعضها البعض، وقد أنشأت المركبتان الفضائيتان وصلة عبر ترددات الراديو "للتحدث" مع بعضهما البعض، فيما أصدرت إحدى المركبات الفضائية أمراً للمركبة الثانية لتفعيل قاذفتها وسد الفجوة بين الاثنين.
وقالت ناسا أن خزانات الوقود على كل من المركبة الفضائية كانت مملوءة بالماء، وخلال هذه المناورة الدفعية، تم تحويل الماء إلى بخار من قبل الدفاعات لدفع المركبة الفضائية فى الفضاء.
وقال روجر هانتر، مدير برنامج ناسا للمركبات الفضائية الصغيرة :"مثل هذه المظاهرات ستساعد فى تطوير التقنيات التى تسمح باستخدام أكبر وأكثر تطوراً للمركبات الفضائية الصغيرة داخل مدار الأرض وما وراءه".
وقد تم تصميم هذه المركبات فى أواخر يونيو مع سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان عدم إجراء مناورة مخططة مسبقًا ومصرح بها، وبينما تم تصميمها بواسطة مشغلى البشر على الأرض، إلا أن هذه المناورة توضح أنه من الممكن التخطيط لسلسلة من المناورات الدفعية مع المعالجة على متن الطائرة وتنفيذها بشكل تعاونى من قبل مجموعة من المركبات الفضائية الصغيرة، وقد تم إجراء التمرين كجزء من مهمة مظاهرة الاتصالات البصرية والاستشعار الخاصة بناسا.
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