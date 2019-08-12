كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “2019 iPad Pro” سيأتي بكاميرا ثلاثيّة

متابعة-سنيار: وفقا لتقرير جديد صادر عن Macotakara، قد يحصل iPad Pro أيضا على إعداد كاميرا ثلاثية العدسات هذا العام.

مثل أجهزة iPhone القادمة، يقال إن الكاميرا الثلاثية العدسات ستوضع في إطار كاميرا مربعة الشكل في الخلف وتتألف من عدسة رئيسية وعدسة تليفوتوغرافي 2x وعدسة زاوية عريضة.

يذكر التقرير أقوال أحد الموردين من الصين، وهو الذي يُشير إلى أن جهاز iPad Pro لعام 2019 سيكون مُزوّد بعدسة ثلاثية، وهو احتمال كبير جدًا.

يقول مصدر المدونة أيضا إن جهاز iPad الذي يبلغ تردده 10.2 بوصة قد يأتي مع كاميرات خلفية مزدوجة.

وفي الوقت نفسه، يقول تقرير Macotakara أيضا إن جهاز iPad الذي يبلغ قياسه 10.2 بوصة قد يُشحن مع إعداد كاميرا مُزدوجة، ويشاع كذلك أن جهاز iPad هذا بديل عن جهاز iPad 2018 بحجم 9.7 بوصة بحجم.

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بينما أصدرت آبل هذا العام جهاز iPad Air جديد بحجم 10.5 بوصة، أشارت التقارير منذ فترة طويلة إلى وجود طراز 10.2 بوصة قيد العمل أيضا.

إلى جانب تحسين جودة الصورة للصور ومقاطع الفيديو الثابتة ، يمكن أن تسمح المزيد من الكاميرات لـ Apple بتوفير تجارب واقعية محسّنة معززة على الجهاز اللوحي.

تواصل Apple إحراز تقدم مع AR وكاميرات جديدة أكثر قوة ستسمح لأجهزتها بمزيد من الجمع بين الكائنات الافتراضية والعالم الحقيقي.

يشاع أن iPad Pros الجديد و iPad بحجم 10.2 بوصة سيتم كشفهما في أكتوبر.ي جهاز لوحي من الشركة حتى الآن، حيث جاء آخر إصدار من الآيباد برو مع كاميرا مزودة بعدسة واحدة فقط تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، في حين جاءت آخر الإصدارات من كلًا من الآيباد ميني، والآيباد آير، والآيباد العادي مع عدسة بدقة 8 ميجا بكسل.

ويتوقع المحللون أن يكون نظام الكاميرا ثلاثية العدسات الجديد جزء من خطط آبل بخصوص دعم الواقع المُعزز، خاصةً بعد تقرير بلومبيرغ الذي صدر في وقت سابق من هذا العام حول استخدام الكاميرا ثلاثية العدسات في الآيفون القادم مع تطبيقات الواقع المعزز المختلفة.