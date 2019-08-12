شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة تلسكوبية لـ "سديم النورس" الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط صورة تلسكوبية لمسقط رأس مجموعة النجوم التى تسمى "سديم النورس"، التى تُعرف بهذا الاسم لأنها تشبه النورس أثناء الطيران، والتى تتكون من الغبار والهيدروجين والهيليوم وآثار العناصر الأثقل، حيث تتميز كلها بأنها ساخنة وحيوية، مما يشعل حياة كونية جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط التفاصيل بواسطة تلسكوب VLT Survey Telescope التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، والذي يعد واحدًا من الأكبر في العالم لمراقبة السماء الليلية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، "المكونات الرئيسية للسديم هي ثلاثة غيوم كبيرة من الغاز، وأكثرها تميزًا هي Sharpless 2-296، التي تشكل الأجنحة، فيما يمتد Sh2-296 حوالي 100 سنة ضوئية من قمة الجناح إلى الآخر، ويعرض المواد متوهجة وممرات الغبار وسط النجوم الساطعة.

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صورة السديم الجديدة

وبمرور الوقت ، تتقلص السحابة وتبدأ في الانهيار على عدد من النوى داخل السحابة، والتي تسببها الجاذبية، وتتسبب الحرارة المدهشة في اندماج نووي، وهو ما يؤدي إلى اشتعال نجمي أو ما يسمى بولادة نجم.

كما أن الإشعاع المنبعث من هذه النجوم الصغيرة هو الذي يعطي السحب ألوانها عن طريق تأين الغاز المحيط بها والتسبب في توهجها، ويقع سديم النورس على مسافة حوالي 3700 سنة ضوئية في ذراع واحد من مجرة درب التبانة.